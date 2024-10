95e anniversaire de la naissance de Lev Yachine

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En ce jour anniversaire, nous nous souvenons de ce que cette légende du football disait de sa vie et de sa discipline :

« Je ne dois d’avoir pu inscrire mon nom dans l’histoire du football ni à mère-nature, ni à la génétique. Je le dois à tous ceux qui ont créé le milieu dans lequel j’ai grandi et été éduqué, à ceux qui m’ont appris à travailler et à jouer au football. Je le dois aux circonstances qui ont fait que ma vie a été ce qu’elle a été et non autre. Je le dois aussi à moi-même qui n’ai jamais eu peur de me salir les mains et d'être couvert de la sueur salée du travail, qui n’ai jamais eu honte de reconnaître mes faiblesses et mon imperfection. »

Dans cette autre publication, nous vous présentons sept faits sur Lev Yachin

