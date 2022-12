En images: quand Pelé jouait contre l’URSS

Pendant de nombreuses années, le légendaire Brésilien a rêvé de marquer un but contre son ami Lev Yachine, l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du football. En 1965, son rêve se réalise enfin.

Edson Arantes do Nascimento, dix-sept ans, mieux connu sous le nom de Pelé, a disputé son premier match contre l’équipe soviétique lors de la Coupe du monde de 1958 en Suède. Il s’agissait du premier tournoi international du futur « roi du football ».

Match de la Coupe du monde 1958 opposant le Brésil à l'URSS Getty Images Getty Images

Les équipes de l’URSS et du Brésil se sont rencontrées lors du dernier match de la phase de groupes. À ce moment-là, elles avaient récolté quatre points chacune et jouaient pour une place en quarts de finale. Malgré tous leurs efforts, les joueurs soviétiques n’ont pas réussi à battre les légendaires Brésiliens - deux buts de Vavá ont apporté la victoire à l’équipe sud-américaine.

Vavà le but principal du match de groupe de la Coupe du Monde 1958 contre l'URSS. Getty Images Getty Images

Pelédésirait ardemment marquer lors de son premier match, mais Viktor Tsaryov, qui veillait personnellement sur lui, ne lui a pas laissé la moindre chance. « Pelé n’a pas mal joué, a rappelé le footballeur Nikita Simonyan. Ca se voyait tout de suite : un bon garçon, agile, intelligent, rapide, technique. Mais notre défenseur Viktor Tsaryov était face à lui. Le Brésilien n’a pas oublié le défenseur soviétique et, plusieurs années plus tard, lors de sa visite à Moscou, il a demandé qui était le joueur avec le numéro 5 sur son maillot. »

Pelé et le gardien de but soviétique Anzor Kavazachvili à l'issue d'un match amical disputé à Moscou Evgeny Kassin, Vladimir Musaelyan/TASS Evgeny Kassin, Vladimir Musaelyan/TASS

N’ayant pas réussi à marquer face à l’URSS, le jeune prodige s’est cependant pleinement révélé lors des matchs suivants : en quart de finale, il est devenu l’auteur du seul but gagnant contre le Pays de Galles ; en demi-finale contre les Français, il a réussi un triplé et, en finale, il a inscrit deux buts contre le pays hôte du tournoi. Le Brésil est devenu champion du monde, et Pelés’est transformé en légende vivante.

Pelé en liesse après son but marqué lors du match de la Coupe du Monde 1970 ayant opposé le Brésil à l'Italie Yuri Morgulis/TASS Yuri Morgulis/TASS

C’est lors de la Coupe du monde de 1958 que Pelés’est lié d’amitié avec Lev Yachine, le seul gardien de but de l’histoire à avoir reçu le Ballon d’Or. « Quant au plus grand gardien de but de tous les temps, Lev Yachine, je le connaissais bien, s’est souvenu plus tard l’attaquant : C’était mon premier ami hors du Brésil. »

Pelé et des joueurs de football soviétiques à l'issue d'un match amical, disputé en 1965 à Moscou Sputnik Sputnik

En 1965, Pelés’est envolé pour Moscou pour un match amical contre l’équipe soviétique et, à sa grande déception, il a appris qu’en raison d’une blessure, Yachine n’y participerait pas. Le gardien de but a cependant rencontré l’attaquant lors de l’entraînement d’avant-match et lui a offert un samovar miniature. Le match s’est terminé sur le score de 3-0 en faveur des Brésiliens, Peléayant inscrit deux buts.

Yachine offrant un samovar à Pelé Getty Images Getty Images

Le « roi du football » voulait absolument marquer contre l’un des meilleurs gardiens de but du monde et, lors du match amical retour à Rio de Janeiro, son souhait s’est finalement réalisé. Il a marqué à deux reprises contre Yachine au cours du match qui s’est terminé sur le score de 2-2.

Pelé et Lev Yachine en 1988 Aleksander Yakovlev/TASS Aleksander Yakovlev/TASS

