En images: les cinq forteresses les plus pittoresques de Russie

Forteresse de Porkhov (région de Pskov)

Legion Media Legion Media

Située à moins de cent kilomètres de Pskov, la ville de Porkhov a été fondée à la fin des années 1230 par le prince Alexandre Iaroslavitch, qui méritera plus tard le surnom de Nevski, pour protéger les frontières de la République de Novgorod. À l’origine en bois, cette forteresse a été reconstruite en pierre en 1387. C’est elle que nous pouvons aujourd’hui admirer. À la fin du XVe siècle, elle était l’un des principaux avant-postes dans l’ouest des terres russes . Ses remparts très épais étaient à même de résister à des engins de siège.

A.Savin, Wikipedia A.Savin, Wikipedia

Forteresse d’Ivangorod (région de Léningrad)

IgorSokolov/Getty Images IgorSokolov/Getty Images

Selon la légende, la taille de cette forteresse édifiée au bord de la Narva à la fin du XVe siècle a été déterminée par de fines lanières de cuir attachées entre elles pour en dessiner le périmètre. Les Suédois ont tenté de s’en emparer à maintes reprises. Ils y sont même parvenus en 1612, durant le Temps des Troubles, et l’ont occupée pendant près de cent ans, jusqu’en 1704. Aujourd’hui, il est possible non seulement de visiter le musée et les églises anciennes qui se trouvent dans son enceinte, mais aussi d’apercevoir le fort d’Hermann situé sur l’autre rive de la Narva, en Estonie.

Natalia Naberezhnaia/Getty Images Natalia Naberezhnaia/Getty Images

Forteresse de Soudak (Crimée)

gagarych/Getty Images gagarych/Getty Images

L’une des plus célèbres forteresses de Russie surplombe la baie de Soudak. Elle a été construite au XIVe siècle pour protéger une colonie de Génois qui s’y était établie. Ses tours qui portent le nom des consuls sous lesquels elles ont été érigées témoignent de sa grandeur passée. Une grande tour de guet se dresse au sommet de la falaise sur laquelle se situe la forteresse. Cette dernière a fréquemment servi de décor de cinéma, notamment pour le film d’action soviétique Pirate du XXe siècle (1979) et les adaptations des pièces de Shakespeare Othello (1955) et La Nuit des rois (1955).

Evgeniya Tiplyashina/Getty Images Evgeniya Tiplyashina/Getty Images

Forteresse de Kouznetsk (région de Kemerovo-Kouzbass)

Legion Media Legion Media

Bien que la forteresse de Kouznetsk, située près de la ville de Novokouznetsk, ait été construite au début du XIXe siècle pour protéger la Sibérie méridionale d’éventuelles invasions chinoises, elle n’a jamais eu à subir aucun assaut. Elle a servi de prison à partir du milieu du XIXe siècle.

Legion Media Legion Media

Forteresse de Ieni-Kale (Crimée)

Legion Media Legion Media

Depuis le début du XVIIIe siècle, la sévère forteresse de Ieni-Kale se dresse sur la rive occidentale du détroit de Kertch. Ses murs ont abrité un marché aux esclaves. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de sa splendeur d’antan bien que ses tours imposantes fassent toujours grande impression.

Legion Media Legion Media

