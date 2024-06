Concert d’un incroyable duo balalaïka-piano au Centre russe de Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 27 juin, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe vous invite à vous immerger dans le monde de la musique en profitant de la performance du duo russo-français unique de Micha Tcherkasski (balalaïka) et Maria Troubnikova (piano). Vous pourrez non seulement faire connaissance avec l’instrument de musique le plus emblématique de Russie, mais aussi vous émerveiller de sa sonorité dans des genres musicaux complètement différents, du classique au moderne.

Micha Tcherkasski est né dans une famille franco-russe à Paris et s’est familiarisé avec la balalaïka pour la première fois à l’âge de 9 ans. Ce fut le coup de foudre et, depuis, il suit une formation de musique classique au conservatoire Rachmaninov de la capitale française et a fondé le site français balalaika.fr pour tous les musiciens francophones qui ne peuvent vivre sans cet instrument. Quant à sa partenaire de performance, la pianiste Maria Troubnikova, son parcours créatif a commencé dans l’Oural, où elle est diplômée de l’Institut national des arts d’Oufa.

Inscription via ce lien.

