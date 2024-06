Comment «serrer la main» de Moscou?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

C’est un détail, mais sympathique. Si vous vous approchez de la tour Nikolskaïa du Kremlin de Moscou depuis la place Rouge, vous verrez une petite composition en bronze faisant office de poignée à la porte : un poing serrant un parchemin. Selon la légende, cet ornement a été imaginé par l’empereur Alexandre II lui-même. Il permettait à tout un chacun de « serrer la main » de Moscou.

Dans les années 1870, l’architecte Nikolaï Chokhine a concrétisé l’idée et, à l’époque, les quatre portes du Kremlin ont été dotées de telles poignées : en plus de celle-ci, il y en avait ainsi aux portes des tours Spasskaïa, Borovitskaïa et Troïtskaïa. Les autres ont toutefois depuis disparu.

