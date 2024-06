Pain Borodinski: délicieux souvenir d’une triste page de l’histoire franco-russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Selon la légende, ce pain de seigle mondialement connu devrait son apparition à Margarita Toutchkova, veuve d’un général russe décédé lors de la bataille de Borodino, moment clé de l’affrontement entre les troupes de Napoléon Bonaparte et l’armée impériale russe en 1812. Après la perte de son bien-aimé, Margarita aurait décidé de devenir religieuse et aurait fondé un monastère sur le lieu de sa mort, dans lequel l’on aurait commencé à cuire le fameux pain de seigle à la coriandre, symbolisant la chevrotine. Sa saveur amère était censée rappeler ceux qui sont morts sur le champ de Borodino.

La bataille de Borodino de Peter von Hess Domaine public Domaine public

Margarita Toutchkova Shakko (CC BY-SA 4.0) Shakko (CC BY-SA 4.0)

Créé dans des circonstances si tristes, le pain s’est néanmoins révélé incroyablement original et savoureux, de sorte qu’il est très vite passé d’un plat funéraire à un plat du quotidien sur la table russe. De nos jours, les habitants du pays aiment toujours le manger avec des soupes et les plats principaux, et en préparent également de délicieuses collations, des butterbrots (tartines russes) et même des desserts et des glaces.

Préparons ensemble cette spécialité de la cuisine russe qui ravira votre famille et vos amis.

Ingrédients :

150g de farine de blé

100g de farine de seigle

environ 220ml d’eau

7g de levure en poudre

20g de poudre de malt

1 cuillère à soupe d’huile de tournesol

1 cuillère à soupe de miel

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de coriandre en poudre

graines de coriandre

Préparation :

Mélangez les farines de blé et de seigle, la poudre de levure, le sel et la poudre de coriandre.

Ajoutez la poudre de malt russe et remuez. Mélangez l’eau tiède avec du miel et versez-la dans le mélange sec ; ajoutez également une cuillère à soupe d’huile de tournesol. Pétrissez la pâte. Placez la pâte dans un saladier propre, couvrez d’une pellicule de plastique et laissez reposer dans un coin à température ambiante pendant 1 heure. Lorsque la pâte a doublé de volume, pressez-la et mettez-la dans un moule à pain graissé avec de l’huile. Laissez encore la pâte lever 30 minutes. Mélangez un peu de farine avec de l’eau et recouvrez la surface de la pâte avec ce liquide blanchâtre et saupoudrez de graines de coriandre. Faites cuire le pain Borodinski à 210°C pendant 30 minutes, puis baissez la température à 180°C et cuisez 30 minutes supplémentaires. Laissez-le refroidir complètement. Priatnovo appetita !

Dans cette autre publication, découvrez comment la Russie est tombée amoureuse de Napoléon.



