La campagne de l’armée russe en Europe vue par des artistes

Après avoir vaincu la « Grande Armée » française en Russie en 1812, le tsar Alexandre Ier s’est préparé à combattre en Europe. L’autocrate était déterminé à ramener la France dans ses « frontières naturelles » — « le Rhin, les Alpes, les Pyrénées ».

« Jusqu’à présent, nous nous sommes battus pour la tranquillité de notre Patrie, maintenant nous allons nous battre pour la tranquillité de toute l’Europe », a écrit l’officier Vassili Norov à propos du début de la campagne étrangère de l’armée russe en janvier 1813.

Les Russes se sont méthodiquement déplacés vers l’ouest et ont augmenté le nombre de leurs alliés au cours de la campagne militaire. La Prusse et l’Autriche, vaincues et humiliées par Napoléon, rêvaient de retrouver leur ancienne puissance. L’un après l’autre, les royaumes et duchés allemands ont été libérés du contrôle de la France.

