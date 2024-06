Saviez-vous que Christian Bale, lauréat d’un Oscar, avait joué dans le cinéma soviétique?

Vladimir Grammatikov/Studio Gorki, Filmhuset AS, Norvège Film Development

Selon l’intrigue, un garçon de neuf ans, Bosse, originaire de Stockholm, se retrouve dans un pays magique où il est le fils d’un roi nommé Mio et doit combattre le méchant chevalier Kato. Il sera aidé dans sa tâche par son nouvel ami Jum-Jum, joué par Bale, 13 ans.

Les initiateurs du film étaient les Suédois, et la candidature du réalisateur soviétique Vladimir Grammatikov a été approuvée par Lindgren en personne. Les enfants pour les rôles des personnages principaux ont été recherchés parmi les aspirants acteurs au Royaume-Uni, et Christian a été sélectionné parmi 65 candidats.

Le tournage de Mio, mon Mio a eu lieu à Moscou, en Écosse, en Suède et en Crimée. Lorsqu’en avril 1986, le tristement célèbre accident s’est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl en RSS d’Ukraine, toute l’équipe de tournage a été évacuée d’urgence.

Un mois plus tard, elle est toutefois revenue et le tournage a repris. « Chaque fois, avant le déjeuner, quelqu’un s’assurait de vérifier nos assiettes à l’aide d’un compteur Geiger », a des années plus tard relaté l’acteur.

