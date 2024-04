Pourquoi le premier film soviéto-américain a-t-il été un échec?

Russia Beyond

La première œuvre commune des cinéastes américains et soviétiques a été l’adaptation cinématographique de la pièce L’Oiseau bleu du dramaturge belge Maurice Maeterlinck. L’intrigue est basée sur l’histoire des jeunes enfants d’un bûcheron, Tyltyl et Mytyl, qui partent à la recherche de l’étonnant Oiseau bleu, porteur de santé et de bonheur.

George Cukor/Lenfilm, Twentieth Century-Fox, Edward Lewis Productions, Sovinfilm, Tower International, 1976 George Cukor/Lenfilm, Twentieth Century-Fox, Edward Lewis Productions, Sovinfilm, Tower International, 1976

Le début du tournage a été décidé en 1974. Les relations entre les deux pays connaissaient alors une « détente » et l’intérêt pour le cinéma soviétique dans le monde, grâce à Sergueï Bondartchouk et à son film oscarisé Guerre et Paix, apparaissait à son comble.

Les studios 20th Century Fox et Lenfilm ont par conséquent travaillé sur le film L’Oiseau bleu, dont le tournage s’est entièrement déroulé en URSS. Parmi les stars hollywoodiennes, y ont participé Elizabeth Taylor, Jane Fonda et Ava Gardner, du côté soviétique – Margarita Terekhova, Gueorgui Vitsine et un artiste de cirque populaire, Oleg Popov.

Le tournage a été extrêmement difficile. Les Américains n’appréciaient pas la nourriture russe, la communication avec leurs collègues soviétiques laissait à désirer et Elizabeth Taylor buvait souvent de l’alcool sur le plateau, en le diluant dans du jus d’orange. En outre, l’actrice est tombée malade de la dysenterie et a quitté l’URSS pendant un certain temps.

Le réalisateur George Cukor, dont les films Indiscrétions et My Fair Lady avaient été récompensés par des Oscars, ambitionnait fortement de recevoir à nouveau la statuette avec L’Oiseau bleu. Ses espoirs n’étaient cependant pas destinés à se réaliser – sorti en 1976, le film a échoué au box-office et est considéré comme l’une des pires adaptations de la pièce de Maeterlinck.

L’Oiseau bleu a été critiqué pour la piètre performance des acteurs (à l’exception de la ballerine Nadejda Pavlova, qui jouait le rôle de l’oiseau) et pour la faiblesse de la mise en scène de Cukor lui-même. Après cet échec, il n’a réalisé qu’un seul autre film, Riches et Célèbres, qui n’a pas non plus atteint le niveau de ses précédents chefs-d’œuvre.

