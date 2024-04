Scoop exclusif: l’art de Gjel n’était à l’origine ni bleu ni en porcelaine

Les maîtres du village de Gjel et de ses environs pratiquent la poterie depuis le début du XIVe siècle. Aujourd’hui encore, les habitants du district, en retournant la terre de leur potager, trouvent dans le sol des tessons de jouets ou d’assiettes à la peinture simple, vieux de 200 à 300 ans.

Il s’agissait alors de simple terre cuite ou de « terre brûlée ». La matière poreuse était trempée dans une solution liquide semblable à de la pâte à crêpes, ou dans du lait.

Au XVIIIe siècle, Gjel est devenue célèbre pour sa majolique européenne colorée, une céramique poreuse entièrement recouverte de glaçure. Les artisans locaux ont ensuite commencé à chercher un moyen de simplifier et d’améliorer la production. C’est ainsi que la majolique de Gjel est née : cinq couleurs, terreuse, avec des ornements d’estampe.

Parallèlement à la majolique, d’autres orientations de l’artisanat de Gjel se sont développées : les semi-faïences, la faïence, la porcelaine.

Or, c’est justement en partie grâce à la porcelaine que l’art de Gjel est devenu bleu. La porcelaine est cuite à très haute température, et la plupart des couleurs brunes, vertes et oranges familières à la majolique disparaissent. En revanche, le cobalt, utilisé dans la fabrication de la peinture bleue, n’est pas altéré. La couleur de fond blanche est quant à elle produite par l’argile elle-même après la cuisson.

