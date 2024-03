Ni tigre ni castor: cette étrange bête qui orne les armoiries d’Irkoutsk

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sur les armoiries de la ville russe d’Irkoutsk, située en Sibérie orientale, l’on peut voir un animal particulièrement bizarre, aux yeux rouges, aux pattes palmées et à longue queue. Cette créature inconnue serre une zibeline entre ses dents, montrant sa nature cruelle.

Domaine public Domaine public

Selon la description officielle moderne des armoiries, elles représentent « un babr courant vers la gauche, tenant une zibeline rouge dans sa bouche ».

Initialement, les armoiries de la ville étaient décorées de l’image d’un tigre attrapant une zibeline. Les tigres de l’Amour, bien que vivant plus à l’est, pouvaient en ces temps-là encore atteindre ces lieux. Or, les résidents locaux appelaient ces dangereux félins sauvages « babr ». La zibeline dans les dents du tigre symbolisait le commerce des fourrures.

Irkoutsk a été fondée en 1661. L’on sait que les armoiries avec un tigre-babr ont été approuvées par l’impératrice Catherine II en 1790. Cependant, un siècle plus tard, sous Alexandre II, alors que les armoiries de l’Empire russe devaient à nouveau être approuvées, les fonctionnaires de la lointaine Saint-Pétersbourg ont décidé qu’il y avait une faute de frappe dans la description des armoiries d’Irkoutsk et que l’animal qui y était représenté n’était pas un babr, mais un « bobr » (« castor » en russe), même si les castors n’ont pas tendance à chasser les zibelines. À cette époque, l’empire approuvait les armoiries de plus de 40 provinces, par conséquent, dans l’empressement, personne n’a été intrigué par ces divergences.

Domaine public Domaine public

Les peintres ont alors été chargés de corriger les armoiries, de sorte que le tigre a perdu ses rayures, a gagné des pattes palmées et une queue duveteuse. Cependant, les peintres n’ont pas osé retirer la zibeline serrée dans ses dents. L’animal résultant était indiqué dans la description des armoiries comme un « bobr » (castor).

Domaine public Domaine public

Le babr n’est revenu à la description des armoiries qu’au milieu des années 1990, mais en même temps, l’image de l’ancienne bête fantastique, un mélange de tigre et de castor, y est restée. Cette étrange créature à quatre pattes possède même son propre monument au centre d’Irkoutsk.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

