Ce soldat a-t-il vraiment servi sous trois empereurs?

Une légende bien répandue sur la Toile assure que le soldat Vassili Kotchetkov a servi sous trois empereurs russes: Alexandre Ier, Nicolas Ier et Alexandre II. Né en 1785, il a entamé son service en 1811 dans le Régiment des grenadiers de la garde, dans lequel l’on n’admettait que de véritables preux. Il a lutté à la bataille de la Moskova à Borodino, est arrivé jusqu’à Paris avant d’être transféré dans le Caucase.

En dépit de son stage de service et des examens passés en vue de sa promotion au grade d’officier, Kotchetkov aurait préféré rester simple soldat. Âgé de plus de 90 ans, il aurait pris part à la guerre russo-turque de 1877-1878 et n’aurait quitté le service qu’en 1891 – ce qui veut dire qu’il aurait servi sous quatre empereurs, dont Alexandre III.

Lorsqu’en 2012 il a été décidé d’ériger un monument à Vassili Kotchetkov, originaire du gouvernorat de Simbirsk, les historiens ont constaté qu’aucune personne portant ce nom ne figurait dans les documents régionaux arrivés jusqu’à nos jours. Aucun historien, mémorialiste, ou encore commission scientifique du gouvernorat ne l’on jamais mentionné.

D’où puisons-nous donc des informations à son sujet ? Il existe en effet trois sources le mentionnant : une publication non signée et intitulée Un magnifique soldat, parue dans le journal Pravitelstvenny vestnik daté du 2 septembre 1892. Une gravure de Piotr Borel réalisée à partir d’une photo de Kotchetkov prise le 20 mai 1892, soit à 11 jours de sa mort. L’on le qualifie alors de vétéran centenaire de l’armée russe. Finalement, un télégramme envoyé par le médecin en chef de l’hôpital de Belozersk à l’état-major et demandant d’organiser des funérailles dignes pour Kotchetkov, « chevalier de Saint-Georges de 2e degré ayant pris part à tous les combats à commencer par Borodino (1812) pour en arriver à la bataille de Chipka (1877) ». Ayant reçu ce télégramme, le ministre a chargé ses fonctionnaires de vérifier les informations sur Kotchetkov, mais jusqu’à présent, aucune information supplémentaire à son sujet n’a été trouvée dans les archives russes.

A-t-il vraiment existé ? Nul ne peut répondre avec certitude à cette question.

