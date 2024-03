Ces curiosités insoupçonnées de la capitale russe

Russia Beyond

Bâtiment déplacé

Réalisé dans le style néo-russe mélangé à des éléments d’Art Nouveau, le bâtiment du Savvinckoïé Podvorié (hôtellerie) se cache dans une cour de la fameuse rue moscovite Tverskaïa. À la fin des années 1930, lors de la reconstruction de la principale artère de la capitale, il a été déplacé de 50 mètres à l’intérieur et, sur l’espace libéré, un autre bâtiment a été érigé. La façade de l’hôtellerie, qui ressemble à un térem sorti d’un conte merveilleux, est couverte de carreaux représentant des oiseaux de feu et des fruits et fleurs exotiques.

Appartements-« cellules »

Le célèbre Bâtiment du Narkomfin, situé au 25, boulevard, a été conçu par Moisseï Guinzbourg, Sergueï Prokhorov et Ignati Milinis, de sorte que rien ne puisse distraire ses habitants de la construction d’un avenir radieux. Dans cet immeuble destiné aux employés du Commissariat du peuple (ministère) aux finances, l’on trouvait des appartements dit cellules de deux niveaux bien éclairés à la lumière naturelle de deux côtés.

En dépit de leurs dimensions modestes, ils paraissaient spacieux et même aujourd’hui l’on peut y pénétrer pour jeter un regard sur leur aménagement en s’inscrivant à une excursion.

« Temple grec »

Les bâtiments du Nœud hydraulique Syromiatnitcheski, situé non loin du cluster créatif Artplay, ont été construits d’après un projet de Gueorgui Golts et rappellent un temple grec ou une villa méditerranéenne. Ils offrent en outre la possibilité de voir ce qu’il reste du projet de transformer la Iaouza en une rivière navigable.

Sous-marin

Dans le parc de Severnoïé-Touchino, dans le nord-ouest de la capitale, vous pouvez monter à bord d’un véritable sous-marin. Pendant les années 1980-1990, ce bâtiment a patrouillé les frontières du pays dans la mer de Barents. Retiré du service, le sous-marin est devenu la propriété du musée de la Marine russe.

