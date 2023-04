Pourquoi les bolcheviks n’ont-ils pas renommé Moscou?

Sous l’URSS, plusieurs villes ont été rebaptisées en l’honneur des leaders soviétiques et des communistes dévoués. Saint-Pétersbourg, Tver, Ekaterinbourg, Samara, Nijni-Novgorod ont, entre autres, connu ce sort et la liste est longue. L’initiative de renommer Moscou a-t-elle été avancée? Oui, on en connaît au moins quatre.

La première remonte à 1927, lorsque quelque 200 fonctionnaires ont demandé de remplacer le nom de la ville par celui d’Ilitch (patronyme de Vladimir Lénine). « Lénine a fondé une Russie libre », disait le texte du document. Staline a cependant décliné l’initiative : Petrograd venait de devenir Leningrad et l’idée d’appeler la deuxième plus grande ville en l’honneur de l’ancien camarade lui paraissait excessive.

La deuxième tentative a été entreprise en 1938 par Nikolaï Ejov, commissaire du peuple (ministre) à l’Intérieur cherchant à retrouver la disposition de Staline, mais le « petit père des peuples » a qualifié l’idée de « stupidité ». Quant à Ejov, il n’a pas tardé à être fusillé.

Des données indiquent qu’encore une tentative a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale et une autre après la mort de Staline, déjà sous Khrouchtchev. Néanmoins, la déstalinisation qui a suivi n’a pas permis à l’idée d’aboutir.

On peut trouver étrange que le dirigeant totalitaire, qui a fait renommer de nombreuses villes et villages en son honneur et dont de gigantesques portraits étaient à chaque coin de rue dans le pays, n’ait pas voulu que la capitale soit rebaptisée à son honneur et se soit fermement opposé aux tentatives de le faire. Cependant, ce n'était pas la seule fois où il a fait preuve de retenue : nous savons que Staline a supprimé son image des projets de l’Ordre de la Victoire et a rejeté l’idée de renommer l’Université d’État de Moscou en son honneur.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi Joseph Djougachvili est devenu « Staline ».

