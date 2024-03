Cinq faits méconnus sur Iouri Gagarine

Russia Beyond

A perdu un crayon dans l’espace

Il n’a laissé qu’une seule inscription dans son journal de bord. Après le vol, il avouera en réalité à la commission que le crayon s’était tout simplement envolé – la vis le fixant au carnet s’était tout simplement dévissée.

La première médaille qui lui a été décernée après son vol révolutionnaire était « pour la mise en valeur des terres vierges »

À l’issue de son vol, Gagarine a atterri dans la région de Saratov, dans une zone faisant partie des terres vierges, ce pourquoi une récompense destinée aux travailleurs des fermes collectives, les fameux « kolkhozes », lui a été attribuée. Ensuite, plusieurs autres hommes de l’espace soviétiques la recevront également.

Des fans arrachaient des boutons de sa veste

Il a été une véritable vedette. Alors qu’il prenait des bains de foule, ses admirateurs essayaient non seulement de le prendre dans leurs bras, mais de s’emparer de ses boutons pour les garder en guise de souvenir.

Il est devenu chef honoraire d’une tribu africaine

Juste après son vol, Gagarine a entamé sa tournée internationale. Au Libéria, il a rencontré des représentants de la tribu Kpelle, qui l’ont élu chef honoraire.

Avait un bon sens d’humour

« La sociabilité, l’optimisme et un humour sains prédominent dans sa personnalité », c’est en ces termes qu’il a été décrit par le département militaire de l’Union soviétique. Ses amis et collègues ont également mentionné que Gagarine aimait les blagues. Le constructeur Evgueni Chilnikov a noté l’une des histoires drôles préférées du cosmonaute : « Un moineau croise une fusée qui progresse à une vitesse absolument inimaginable. "Pourquoi tu es si rapide", lui lance l’oiseau. "Si l’on te met du feu dans le cul, tu seras encore plus rapide que moi", répond la fusée ».

