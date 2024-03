Cette actrice a giflé le bras droit de Staline, Lavrenti Beria

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Chirchov était un grand responsable - commissaire du peuple (équivalent de ministre) à la Marine soviétique et Garkoucha - une actrice bien célèbre. Ils se sont rencontrés à Moscou en 1941, alors que la famille de Chirchov avait été évacuée en raison de conflit et que le mari d’Evguenia se trouvait au front (il a péri en 1943).

Natalya Nosova Natalya Nosova

Rien n’a su empêcher cette romance et l’actrice accompagnait Chirchov même lors de ses missions de travail. Lorsque son épouse et leur fils sont retournés dans la capitale, il les a mis devant le fait accompli : Garkoucha avait eu de lui une fille, venue au monde en 1944. Il a donc décidé de rester avec sa nouvelle famille.

Piotr Chirchov S.Artemiev/Sputnik S.Artemiev/Sputnik

En 1946, lors d’une réception au Kremlin, Beria a été attiré par l’actrice et lui a fait une proposition qu’elle a jugée indécente. Une gifle s’est ensuivie. Le 28 juillet 1946, elle a été arrêtée sans que personne dans sa famille n’ait été mis au courant. On l’a accusée de spéculation et de haute trahison. Le 29 novembre 1947, elle a été condamnée à 8 ans de camp et envoyée dans la région de Magadan (Extrême-Orient) où, le 11 août 1948, elle est morte (ou aurait mis fin à ses jours) après avoir consommé une grande dose de somnifère.

Piotr Chirchov ne s’est jamais remarié. En 1948, il a quitté son poste et, vers 1953, s’est éteint des suites d’un cancer. Leur fille, Marina Chirchova a dédié sa vie à la science et vit à Moscou.

