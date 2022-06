Quel destin ont connu les membres de la famille de Staline?

Joseph Staline (1878 – 1953) a peut-être été l'homme le plus dominant de l'histoire de l'URSS, un chef au pouvoir absolu. Cependant, le lien de parenté avec une figure d'une telle ampleur n'a pas fait le bonheur de ses proches.

Le rôle de Joseph Staline dans l'histoire du pays suscite la controverse en Russie même de nos jours, car certains le considèrent comme un héros patriotique, tandis que d'autres le maudissent comme un méchant paranoïaque. S'il y a une chose sur laquelle l’on s'accorde, c'est que Staline était difficile à gérer – même pour ses proches. Examinons le sort des quatre personnes les plus proches du leader.

Le fils de Staline, Iakov Djougachvili – mort en captivité allemande

Iakov Djougachvili en captivité allemande Scherl/Global Look Press Scherl/Global Look Press

Selon un livre de l'historien britannique Simon Montefiore intitulé Young Stalin (Jeune Staline), le futur leader soviétique adorait sa première femme, Kato Svanidzé, qu'il a épousé en Géorgie en 1906 et qui est morte du typhus 16 mois plus tard. Inconsolable, il a sauté dans sa tombe lors des funérailles, et les invités ont eu du mal à le faire sortir.

Cependant, son fils commun avec Kato, Iakov, n'a pas reçu un tel amour. Amené à Moscou en 1921, il a déçu Staline qui le considérait comme faible. Le père et le fils se disputaient constamment. En 1925, Iakov a annoncé qu'il voulait se marier, mais Staline le lui a interdit. Iakov a alors tenté de se suicider en se blessant d'un coup de feu. On dit que Staline a plaisanté cruellement à ce sujet : « Ah, tu as raté ton coup ! ».

Néanmoins, après cet épisode, Staline a laissé Iakov mener sa propre vie. Lorsqu'en 1941 la Russie est entrée dans la Seconde Guerre mondiale, Iakov, officier d'artillerie, a rejoint l'Armée rouge sous le vrai nom de famille de son père (Djougachvili) et a été capturé au bout d'un mois. Il a refusé de coopérer avec les Allemands.

Iakov a été fusillé en 1943 alors qu'il fuyait un garde. Les historiens se demandent s'il s'agissait d'une tentative d'évasion ou d'un suicide désespéré. On ne sait pas non plus si Staline a pleuré son fils mal-aimé.

La deuxième épouse de Staline, Nadejda Allilouïeva – suicide

Nadejda Allilouïeva Getty Images Getty Images

Staline a épousé Nadejda quand elle avait 18 ans et lui 39 – Allilouïeva était tombée follement amoureuse du révolutionnaire charismatique. Devenue « première dame » de l'URSS alors que son mari prenait le pouvoir dans les années 1920, Nadejda s'est concentrée sur la vie domestique.

Elle a élevé Iakov ainsi que ses propres enfants Vassili et Svetlana (nés en 1920 et 1926) et leur fils adoptif Artiom Sergueïev. La vie de cette famille n'était pas facile. Staline et Allilouïeva se disputaient constamment. En même temps, il y avait de l'amour entre eux – du moins à en juger par les lettres qu'ils échangeaient. « Je t'embrasse très fort. Ton Joseph », a-t-il écrit.

On ne sait toujours pas pourquoi Nadejda s'est suicidée en 1932. Selon sa fille Svetlana, elle ne pouvait supporter la politique brutale de son mari : « Elle était malheureuse et irritée, retenant ses sentiments... puis, l'explosion a suivi ».

D'un autre côté, leur fils adoptif Artiom Sergueïev a affirmé que la politique n'avait rien à voir avec la tragédie. Dans sa version, Nadejda souffrait de maux de tête incurables. Elle est décédée le 9 novembre, laissant Staline dévasté.

Le fils de Joseph Staline et de Nadejda Allilouïeva, Vassili Djougachvili – 7 ans derrière les barreaux

Joseph Staline avec ses enfants - Vassili et Svetlana Getty Images Getty Images

Lorsque Nadejda s'est suicidée, son fils Vassili n'avait que 12 ans. Son père est devenu encore plus renfermé et s'est concentré sur la politique, ne prêtant presque aucune attention à son sort. « Nous avons mal vécu », se souviendra brièvement Staline Jr. plus tard.

Laissé à lui-même, le jeune homme s'est mis à boire. Néanmoins, il était un pilote talentueux et a servi son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Son collègue pilote Sergueï Dolgouchine a déclaré que Vassili s'était montré un commandant courageux et diligent.

Après la guerre, en 1948, Vassili a pris le poste de commandant de l'armée de l'air du district militaire ouest. Cependant, en 1952, ivre, il s'est présente à l'un des banquets de la nomenklatura soviétique, ce qui a provoqué la colère de son père. Staline a dépouillé Vassili de son poste militaire, ce qui l'a conduit à se tourner encore plus vers l’alcool.

Après la mort de Staline en 1953, les choses se sont détériorées. Après une dispute avec la nouvelle direction, Vassili a été arrêté et a passé 7 ans derrière les barreaux en tant que prisonnier ordinaire. Après sa libération en 1961, il n'a vécu qu'un an et est mort d'une intoxication alcoolique.

La fille de Joseph Staline et de Nadejda Allilouïeva, Svetlana Allilouïeva – fuite vers l’Amérique

Staline et Svetlana AP AP

« J'ai toujours détesté la Russie soviétique », a déclaré Svetlana Allilouïeva, la fille de Staline, dans l'une de ses interviews. Son attitude envers son propre père était également négative. Même si elle se souvenait de sa tendresse durant son enfance, Svetlana ne lui a jamais pardonné son désir de prendre le contrôle total de sa vie.

À cause de son père autoritaire, Svetlana n'a pas eu la possibilité de choisir sa propre profession. De plus, quand elle est tombée amoureuse d'un homme plus âgé, Staline était si furieux qu'il a envoyé son fiancé dans un camp de concentration pendant 5 ans. Les relations entre le père et la fille ont été détruites.

Après la mort de Staline, elle rêvait de quitter le pays. Lorsque le quatrième mari de Svetlana, le communiste indien Brajesh Singh, est décédé en 1966, elle a été autorisée à se rendre en Inde pour déverser ses cendres dans le Gange. Là, elle s'est enfuie à l'ambassade des États-Unis, laissant derrière elle l'URSS (et ses deux enfants).

Svetlana Allilouïeva donne une conférence de presse à New York, aux États-Unis. AFP AFP

Allilouïeva a vécu une longue vie et est morte en 2011. Elle a publié ses mémoires sur Staline, Vingt lettres à un ami, ainsi qu'un certain nombre d'autres livres. Elle s'est remariée et a donné naissance à une fille qui vit maintenant aux États-Unis, mais le fantôme de Staline a toujours semblé la hanter. « Où que j'aille, je serai toujours une prisonnière politique portant le nom de mon père », a écrit Svetlana.

