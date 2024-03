Les persiki, ces gâteaux soviétiques réalistes en forme de pêche

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les persiki (du mot russe « persik », pêche) sont un énième chef-d’œuvre de pâtisserie du passé soviétique qui évoque un sentiment de nostalgie chez les Russes. Autrefois, ces gâteaux en forme de fruits réalistes étaient très populaires auprès des enfants et étaient exposés dans presque tous les magasins. De plus, ils étaient également faciles à cuire à la maison : il suffisait d’acheter de la farine, du lait concentré pour la garniture et d’utiliser du jus de betterave et de carotte pour donner au dessert la couleur souhaitée. Préparons ensemble ce délice unique et chargé d’histoire pour surprendre vos proches.

Ingrédients :

Pour la pâtisserie :

2 œufs

300-350g de farine nature

100g de sucre

50g de beurre

50g de crème aigre

½ cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

Pour le remplissage :

250g de lait concentré bouilli ou confiture de lait

1/3 cuillère à café de sel

Ingrédients pour le colorant :

1 carotte

1 betterave

sucre pour le trempage

Préparation :

Fouettez les œufs avec le sucre à l’aide d’un mélangeur jusqu’à ce que les grains de sucre se dissolvent. Ajoutez le beurre ramolli et la crème aigre et fouettez à nouveau. Tamisez la farine avec le sel et la levure chimique. Ne vous inquiétez pas si la pâte est collante. Formez les biscuits avec la pâte en utilisant une cuillère à soupe et vos mains. Placez-les sur une plaque à pâtisserie et mettez au four environ 15-17 minutes à 190°C. Laissez-les refroidir et découpez un cercle au centre en bas de chacun. Formez des paires de biscuits. Fouetter le lait concentré bouilli avec une généreuse pincée de sel. À l’aide d’une poche à douille, remplissez chaque biscuit avec la garniture. Pressez doucement ensemble vos paires de biscuits, répétez l’opération avec tous et placez-les au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Râpez une carotte et une betterave. Pressez leur jus dans deux bols séparés. Prenez une « pêche » à la fois, trempez la moitié dans le jus de carotte, l’autre dans la betterave. Immédiatement après, trempez généreusement votre biscuit dans du sucre. Notre chef-d’œuvre culinaire est prêt. Priatnovo appetita !

