Cette salade fraîche et juteuse, familière à de nombreux habitants du pays sous le nom de « Zdorovié » (« santé » en russe), associe fruits et légumes. À l’époque soviétique, on la trouvait dans toutes les cantines, des écoles aux sanatoriums.

Ingrédients :

carotte – 1 pièce

concombre de taille moyenne – 1 pièce

pomme – ½ pièce

feuilles de laitue

sel, sucre, poivre – à votre convenance

huile d’olive ou smetana (crème aigre) – 2 cuillères à soupe

vinaigre blanc – 1 cuillère à soupe (facultatif)

Préparation :

Tranchez la carotte, le concombre et la pomme aussi finement que possible.

Coupez-les dans le sens de la longueur pour obtenir des tranches oblongues.

Ajoutez la vinaigrette et mélangez la salade avec vos mains. Vous pouvez utiliser de la smetana comme recommandé dans la recette originale. Priatnovo appetita !

