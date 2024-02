Quand les Russes ont-ils atteint pour la première fois la côte du Pacifique?

Russia Beyond

Cela a eu lien en 1639. Des Russes menaient activement la conquête de la Sibérie et de l’Extrême-Orient, s'étaient installés sur les rives de la Lena et de l’Aldan et avaient fondé la ville de Iakoutsk. Quelque 400 kilomètres les séparaient alors de la côte du Pacifique.