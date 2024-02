Ce tout premier «ascenseur» de Russie ayant vu le jour pour les festins de Pierre le Grand

Russia Beyond

Le premier ascenseur jamais installé en Russie n’était destiné ni au déplacement de passagers ni à celui de marchandises, mais à faire monter et descendre des assiettes, des coupes et autre vaisselle. C’était une sorte d’ascenseur-table.

Sa création date du règne de Pierre le Grand. Le tsar a en effet ordonné d’ériger un petit pavillon à étage dans sa résidence favorite de Peterhof. L’idée a été empruntée à l’Europe, où ce type de bâtiments était à la mode. Au rez-de-chaussée, l’on servait des plats préparés, qui étaient ensuite montés à l’étage, dans la salle, à l’aide d’un ascenseur tiré par cordes. La partie centrale de la table, tout comme chaque assiette prise à part, pouvait être descendue au buffet pour être remplie de nouveaux plats.

Ce mécanisme complexe permettait au tsar et à ses invités de discuter sans être entendus par les serviteurs. Pierre n’était pas le seul à aimer ce pavillon - d’autres têtes couronnées de la dynastie l’ont également fréquenté. Quant à un ascenseur destiné à déplacer verticalement des personnes, il y en a également eu un : il s’agissait d’un fauteuil, que l’on faisait monter et descendre également avec des cordes. Néanmoins, en 1797, sous Paul Ier, il a été remplacé par un simple escalier, et ce, après que l’un des câbles ait rompu.

Revenons à notre ascenseur-table. Le mécanisme authentique a brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale - les Allemands ont alors aménagé au sein du pavillon jadis fréquenté par les tsars un point de tir. En 2023, le dispositif a été recréé à l’aide de croquis et, de nos jours, il fonctionne à nouveau.

