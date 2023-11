En images: les dix pépites les plus incroyables de Russie

À quoi ressemble le «Cœur de géant» ou l’«ours d’Irendyk», combien pèse le «géant de l’Oural» et qui a peint la tête de Méphistophélès? Nous vous parlons des pépites les plus insolites trouvées en Russie.

Grand triangle

Selimkhanov/Sputnik Selimkhanov/Sputnik

Il n’y a jamais trop d’or. La meilleure confirmation en est la plus grosse pépite de Russie, pesant 36,15 kilogrammes, découverte par l’ouvrier Nikifor Sioutkine en 1842 dans le sud de l’Oural. Il a eu grand peine à la sortir du trou : bien que petite en apparence, cette pierre a entraîné le mineur au sol. La pépite d’or doit son nom à sa forme triangulaire. La découverte de la mine Tsarevo-Alexandrovskaïa sur la rivière Tachkoutarganka a fait de Sioutkine un homme riche : il a été payé 1 266 roubles en minerai d’argent, tandis que les mineurs en gagnaient alors environ 15 par an.

Cœur du géant

Stanislaw Pokrowski/Ambermuseum Kaliningrad Stanislaw Pokrowski/Ambermuseum Kaliningrad

La plus grosse pépite d’ambre de Russie a été découverte dans les années 1960 dans la région de Kaliningrad, dans la carrière Primorski. Le poids de cette énorme « pierre de soleil » est de 4,28 kilogrammes ! Il y a quelques années, elle a ouvert sa propre page sur le réseau social VK, sur laquelle elle décrit « le quotidien ennuyeux du plus gros ambre de Russie ». Et une fois devenue médiatique, elle a obtenu le nom « Cœur de géant ». La pépite la plus précieuse du Musée régional de l’ambre de Kaliningrad a également un anniversaire – il est célébré le 9 juillet.

Ours d’Irendyk

Musée national de la République du Bachkortostan Musée national de la République du Bachkortostan

Parfois, des pépites « se jettent » littéralement à vos pieds – c’est ce qui s’est produit avec l’« ours d’Irendyk », une découverte d’or pesant 4,78 kilogrammes faite en 1992 sur l’éperon oriental du massif montagneux ouralien Irendyk. Non loin du village bachkir de Kousseïevo, l’opérateur de machine Radik Outiagoulov s’est arrêté pour faire le plein et a vu une plaque brillante et inégale. Elle est restée dans son tracteur pendant plusieurs semaines jusqu’à ce que le père de Radik se souvienne qu’il y avait autrefois des mines d’or dans les environs du village. Il existe plusieurs versions quant à l’origine de l’« ours » doré. Selon l’une d’entre elles, il s’agirait d’une pépite disparue lors d’un transport depuis une mine en 1920. Et selon une autre, il s’agissait d’un cadeau des Bachkirs à Ivan le Terrible : des voleurs auraient attaqué le convoi, mais quelqu’un aurait réussi à enterrer la pépite, et ce n’est qu’à la fin du XXe siècle qu’elle aurait été accidentellement arrachée du sol par une charrue.

Géant de l’Oural

Mikhaïl Leïbov/Gokhran de Russie Mikhaïl Leïbov/Gokhran de Russie

La plus grosse pépite de platine de Russie a été découverte en 1904 dans la mine Issovskaïa, à proximité de la ville ouralienne de Nijni Taguil. Le poids de ce « caillou » est impressionnant : 7,86 kilogrammes ! La découverte a été soigneusement apportée à la cour et présentée à Nicolas II sur un plateau d’or.

Méphistophélès

Sputnik Sputnik

La petite pépite – seulement 20,25 grammes et pas plus de trois centimètres de hauteur – ressemble de façon inquiétante à Méphistophélès. Un profil au nez crochu, un menton pointu, un couvre-chef, comme si la nature avait dressé un portrait doré de l’esprit du mal. Pour vérifier l’origine de la pépite, une commission spéciale a été constituée : elle a confirmé que la pépite n’avait pas été touchée par une main humaine.

Tête de taureau

En 1898, les prospecteurs de la mine Spasso-Préobrajenskaïa, dans les monts Saïan, sont littéralement tombés sur une énorme pépite pesant 31,6 kilogrammes – elle gisait sous leurs pieds. Voyant un aperçu de l’or, ils ont décidé de ne partager leur découverte avec personne, mais l’un des mineurs n’a pas pu résister et a tout raconté à sa femme, puis tout le monde à la mine a entendu parler de la pépite d’or. La trouvaille leur a ainsi été confisquée, mais les autorités de la mine ne les ont pas réprimandés et leur ont même donné une récompense monétaire.

Oreilles de lapin

V. Pavlov/Sputnik V. Pavlov/Sputnik

La valeur d’une pépite ne réside pas toujours dans son poids, mais parfois dans sa finesse. En 1935, l’ouvrier Piotr Simonov a trouvé à la porte de son atelier situé non loin de la mine ouralienne Leninskaïa une formation d’or de forme amusante, semblable à une tête de lièvre aux oreilles dressées. Comparé à des détenteurs de records tels que la Tête de taureau, elle n’est peut-être pas très grosse et pèse seulement 3,34 kilogrammes. Cependant, sa pureté est très élevée – 932 (c’est-à-dire que sa teneur en or est de 93,2 %).

Sapin

Gokhran de Russie Gokhran de Russie

Les pépites cultivées dans des conditions exiguës prennent des formes bizarres. Par exemple, une pépite d’or dendritique découverte en 1952 dans l’Oural ressemble à un sapin de Noël. Elle semble très petite – seulement 10 centimètres de hauteur et 199 grammes de poids, mais parmi les formations dendritiques, cet « arbre de Noël » est un véritable géant.

Pépite de cuivre

Musée géologique de Novokouznetsk Musée géologique de Novokouznetsk

Les métaux nobles ne sont pas les seuls à acquérir la forme de pépites dans la croûte terrestre. En 1959, un bloc de cuivre a été découvert dans le gisement Taïmetski dans la Chorie montagneuse (région de Kemerovo). Ce géant de 3 mètres pesant plus de 3 tonnes est installé à l’entrée du musée géologique de Novokouznetsk.

Pépite Demidov

N.K. Vysotski. Actes du Comité géologique, numéro 62, 1913 N.K. Vysotski. Actes du Comité géologique, numéro 62, 1913

En 1827, l’empereur Nicolas Ier a reçu un cadeau d’apparence modeste : une pépite de platine pesant 4,3 kilogrammes. Elle a été trouvée non loin de l’usine de Nijni Taguil, mais loin des placers de platine. L’empereur a été tellement impressionné qu’il a ordonné que la pépite soit restituée au propriétaire de l’usine, Nikolaï Demidov, appartenant à la célèbre dynastie des industriels de l’Oural, à la condition que la découverte ne quitte pas la Russie. En 1831, la pépite de platine a été placée au Musée du Corps des Cadets des Mines, le plus grand musée minier de la capitale de l’Empire.

