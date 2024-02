Ces réseaux sociaux qui ont jadis conquis le cœur des Russes

Russia Beyond

Oui, il était un temps où, au lieu de Telegram et YouTube, les Russes se servaient d’ICQ et de LiveJournal (LJ).

Avec son fameux « Uh oh » – signe de l’arrivée d’un message – ce premier s’associe en Russie avant tout avec des nuits passées à échanger aussi bien avec des amis qu’avec des inconnus.

Dans le second, l’on pouvait lire les poèmes ou les journaux des utilisateurs – ils étaient inévitablement très personnels et portaient une légère empreinte de décadence. Compte tenu de la vitesse d’Internet à l’époque, il fallait attendre une éternité pour que les photos chargent enfin.

D’ailleurs, une bonne partie des célèbres blogueurs russes aujourd’hui actifs sur YouTube et d’autres plateformes, ont fait leurs débuts justement sur LJ !

De nos jours, les réseaux sociaux les plus populaires en Russie, d’après les données révélées par Mediascope en 2023, sont Telegram, VKontakte et YouTube.

