Petit lexique des termes russes désignant des lieux de culte chrétiens

Сommençons par le mot d’origine grecque церковь / tserkov’.

Son premier sens est celui d’Église, c’est-à-dire de communauté de personnes professant une même foi et observant les mêmes rites.

Le deuxième sens, dérivé du premier, désigne le bâtiment dans lequel le culte est rendu. Il peut être suivi ou non de la dédicace de l’autel principal. Par exemple, l’église de l’Intercession-sur-la-Nerl’ près de Vladimir (церковь Покрова на Нерли / tserkov’ Pоkrova na Nerli).

Dans ses deux acceptions, ce terme est utilisé quelle que soit la communauté chrétienne dont il est question : catholique, orthodoxe ou protestante.

Venons-en maintenant à храм / khram, mot d’origine arabe emprunté au turc.

C’est un synonyme de tserkov’ au sens d’édifice. Il peut être lui aussi suivi ou non de la dédicace de l’autel principal. Par exemple, l’église de la Résurrection-du-Christ à Saint-Pétersbourg (храм Воскресения Христова / khram Voskresenia Khristova).

Quand la dédicace de l’église est donnée, c’est l’usage qui impose le choix de tserkov’ ou de khram. L’église que nous venons de citer est également connue comme celle du Sauveur-sur-le-Sang-Versé (церковь Спаса на Крови / tserkov’ Spasa na Krovi).

L’emploi de khram est beaucoup plus large que celui de tserkov’ : il désigne un lieu de culte en général. C’est, par exemple, le mot qu’on utilisera pour parler du Temple de Jérusalem (Иерусалимский храм / Ierousalimski khram), du temple d’Apollon à Delphes (храм Аполлона / khram Apоllona) ou bien encore du temple Jogyesa à Séoul (храм Чогеса / khram Tchoguessa).

Arrêtons-nous maintenant sur cобор / sоbor. Il s’agit d’un mot d’origine slave dans lequel on retrouve la même racine que dans le verbe собирать / sobirat’ qui signifie rassembler. Son étymologie nous éclaire sur le type de bâtiments qu’il désigne : une église où se trouvent plusieurs autels. Par exemple, l’église de l’Archange Saint-Michel dans le Kremlin de Moscou (Архангельский собор / Arkhangel’ski sobor).

Si un édifice désigné comme sobor est le siège de l’évêque (archevêque, métropolite, patriarche) de la juridiction dans laquelle il se trouve, on préférera à la traduction d’église celle de cathédrale, plus précise. Église principale d’un évêché, une cathédrale abrite plusieurs autels. Par exemple, la cathédrale de Kazan, siège du métropolite de Saint-Pétersbourg et Ladoga (Казанский собор / Kazanski sobor).

Une cathédrale peut également être communément présentée comme khram. Ce n’est pas l’usage lexical qui en fait une cathédrale mais bien le fait qu’elle soit le siège de l’évêque. Par exemple, la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou est connue comme храм Христа Спасителя / khram Khrista Spasitelia.

L’emploi de sobor est réservé aux édifices chrétiens, qu’ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants. C’est pour cette raison que le titre du roman de Victor Hugo Notre-Dame-de-Paris a été traduit par Собор Парижской Богоматери / Sobor Parijskoï Bogomateri. On citera aussi l’exemple de Saint-Paul’s cathedral à Londres (cобор святого Павла / sobor sviatovo Pavla).

Terminons par deux mots moins fréquents.

Часовня / tchasovnia, un mot d’origine slave formé sur час / tchas (heure) désigne un édifice sans autel et réservé à la prière (à l’origine, probablement à la lecture du Livre des Heures). Certainement du fait qu’il s’agit d’un bâtiment de petite taille, l’usage veut qu’on traduise ce mot par chapelle. Oratoire serait plus approprié.

Костел / kostiol est un mot emprunté au polonais kościół qui désigne uniquement les églises catholiques.

Les exemples d’églises que nous vous avons donnés ici pour illustrer les usages de ces quelques termes vous auront convaincus que ni les styles architecturaux, ni les dimensions des édifices n’entrent pas en ligne de compte dans le choix d’un terme ou d’un autre.

