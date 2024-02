Ces poètes soviétiques déplaçaient les foules

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les «soixantards», c’est le nom qui fut donné aux poètes de l’ère du « dégel » sous Nikita Khrouchtchev. Leurs vers suscitaient l’enthousiasme du pays entier et ils se produisaient devant des salles et stades combles.

Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Evgueni Evtouchenko (1932-2017) : il devint célèbre grâce aux poèmes Babi Yar (1961) et Le Barrage de Bratsk (1965). C’est à lui que l’on doit le vers devenu aphorisme : « En Russie, un poète est bien plus qu’un poète ».

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Robert Rojdestvenski (1932-1994) : beaucoup de ses vers furent mis en musique et devinrent des chansons appréciées de tous en URSS.

Mikhaïl Ozerski/Sputnik Mikhaïl Ozerski/Sputnik

Andreï Voznessenski (1933-2010) : l’on n’exagérera point en affirmant qu’il était le plus libre de tous les poètes de l’époque (ce qui lui valut une animosité certaine de la part de N. Khrouchtchev). Il fut néanmoins autorisé à se rendre en Europe et aux États-Unis et se lia même d’amitié avec la Première dame américaine Jacqueline Kennedy.

Valentine Mastioukov, Vladimir Savostianov/TASS Valentine Mastioukov, Vladimir Savostianov/TASS

Bella Akhmadoulina (1937-2010) : la seule femme dans cet illustre quartet. Elle est connue non seulement pour ses vers, mais aussi pour la manière sans pareille qu’elle avait de les scander. Beaucoup de ses poèmes furent mis en musique, notamment pour être interprétés dans de films soviétiques .

Les lectures publiques que ces poètes donnaient de leurs œuvres attiraient des milliers de personnes venues écouter « parler la vérité ». Ils jouèrent parfois avec le feu, mais leur langage allégorique leur permit de véhiculer beaucoup de messages importants.

Dans cet autre article, découvrez comment le poète Maïakovski a continué à offrir des fleurs à une Parisienne même après sa mort

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.