Saviez-vous que le métro le plus profond du monde se trouve à Saint-Pétersbourg?

La capitale russe du Nord détient le record mondial de profondeur moyenne du métro : elle est de 60 mètres.

Les stations du métro de Saint-Pétersbourg ont été érigées aussi profondément parce que le sol de la ville est humide et peu fiable. Son réseau hydrologique comprend des centaines de rivières et de canaux d’une longueur totale de près de 300 km. Il existe également des paléovallées souterraines – traces d’un lit de rivière inactif avec un sol instable et une grande quantité d’eau souterraine.

Il est possible de construire des tunnels uniquement là où se trouvent une roche sédimentaire dense – l’argile cambrienne. Cependant, pour y accéder, il faut souvent geler des sables imbibés d’eau. Ce n’est qu’après cela que l’on peut enfin commencer à forer un puits pour le futur tunnel du métro.

De plus, à Saint-Pétersbourg, à 86 mètres sous terre, se trouve la station la plus profonde de Russie, Admiralteïskaïa. Vous pouvez accéder à sa plate-forme via l’escalator le plus long du monde, dont la longueur est de 137,4 mètres. Toutefois, même une structure aussi longue n’était pas suffisante pour accéder aux rames. La station est donc également équipée d’un deuxième escalator.

