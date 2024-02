À quoi ressemble le nouveau complexe d’hivernage de la station russe Vostok, en Antarctique?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aux confins du monde, en Antarctique, des explorateurs polaires russes ont ouvert un nouveau complexe d’hivernage à la station Vostok, rapporte l’Institut de l’Arctique et de l’Antarctique de Saint-Pétersbourg.

Les conditions de vie à la station sont des plus extrêmes. Cinq mois de nuit polaire, une faible teneur en oxygène, une distance de la mer d’environ 1 500 km et des températures inférieures à zéro presque toute l’année. Vostok a été fondée en 1957 et, en 1983, la température la plus basse de notre planète a été enregistrée ici : -89,2°C.

Le nouveau complexe utilise les équipements de fabrication russe les plus modernes. Il se compose de cinq modules : deux résidentiels, deux d’ingénierie, qui contiennent les équipements nécessaires, ainsi qu’un module avec un garage et un atelier. En hiver, il pourra accueillir 15 personnes, et les autres saisons jusqu’à 35.

Vostok est l’une des cinq bases russes permanentes en Antarctique (il existe également plusieurs bases scientifiques saisonnières). Ce n’est pas seulement la plus moderne, mais aussi la plus méridionale et la plus montagneuse. Elle est située à 3 500 mètres d’altitude.

Au-dessous de la station, se trouve le lac sous-glaciaire du même nom, découvert à la fin des années 1990. C’est ce que vont étudier les explorateurs polaires vivant sur le territoire de ce nouveau complexe.

