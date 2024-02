À quoi ressemble le seul théâtre équestre de Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La troisième cloche sonne, les lumières s’éteignent et les chevaux entrent sur scène, ou plutôt dans l’arène ! Ils exécutent les tours les plus difficiles en rythme sur une musique et leurs performances sont unies par une intrigue commune, que le public regarde avec impatience.

Le théâtre équestre est apparu dans la capitale russe il y a tout juste un an : il est installé au Musée du cheval du Centre des traditions équestres nationales du parc VDNKh. Les principaux artistes ici sont des chevaux de selle et de sport Orlov-Rostopchin et des chevaux de trait de Vladimir. La plus petite « étoile » est un cheval miniature nommé Sheldon. Il a déjà joué le rôle principal dans la pièce L’histoire d’une amitié sur la façon dont un petit cheval devient un grand artiste.

Les artistes du Théâtre équestre Aïda Gadjimirzaïeva et Vadim Kolodotchkine travaillent dans le genre d’entraînement équestre appelé « liberté du cheval ». Cela signifie que leurs protégés exécutent diverses figures dans l’arène sans la présence rapprochée de l’entraîneur, en suivant uniquement ses ordres et ses signes. Au théâtre équestre, vous pourrez également assister à un tour unique, lorsqu’un cheval saute à la corde.

