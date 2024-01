Une course extrême par -55° a eu lieu en Iakoutie

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Anna Lebedinskaïa/Sputnik Anna Lebedinskaïa/Sputnik

Le 12 janvier, 38 athlètes de différentes régions de Russie ont participé au marathon « Pôle du froid – Oïmiakon ». Le matin, au départ de la course, la température était de moins 55 degrés.

Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Pour la distance la plus longue – 42,2 km – 14 athlètes (12 hommes et 2 femmes) se sont inscrits. Le gagnant a été Konstantin Dragounov, étudiant à l'Institut d'éducation physique et des sports de Iakoutie. Il a parcouru cette distance en 3 heures 7 minutes.

Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Le meilleur résultat du semi-marathon (21,1 km) a quant à lui été obtenu par Leonid Zykov de Iakoutsk (1 heure 34 minutes).

Anna Lebedinskaïa/Sputnik Anna Lebedinskaïa/Sputnik

Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Le village d'Oïmiakon détient le statut de « pôle du froid », c’est à dire de l’un des lieux en permanence peuplés les plus froids au monde. En 1933, les météorologues ont en effet enregistré ici une température de moins 67,7°C, mais il existe également des informations non officielles sur des jours plus froids, où la température

aurait chuté en dessous de moins 70°C.

Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Dmitri Panov/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon Semion Sivtsev/Marathon Pôle du froid – Oïmiakon

Dans cette autre publication, découvrez comment les habitants de Iakoutie vivent en hiver par -50°.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.