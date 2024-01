Pourquoi le métro de Moscou est-il si profond?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le métro de Moscou se distingue par des stations profondes (plus de 20 mètres) dans la partie centrale de la ville et moins profondes en périphérie. La station Park Pobedy est située à 73 mètres sous terre, Marina Rochtcha à 72 m, Tchekhovskaïa à 62 m, et Sretenski Boulevard à 60 m. Seule exception, les toutes premières stations construites dans les années 1930 : Kropotkinskaïa (13 mètres) et Alexandrovski Sad (7 mètres).

Il est plus facile et moins coûteux de construire des stations peu profondes, mais cela n’était pas possible à l’époque dans le centre-ville. Premièrement, le développement actif de Moscou avait commencé. Deuxièmement, ceci n’est réalisable qu’en présence d’un sol dur et sec ; problème, dans le centre-ville de Moscou se trouvent de nombreuses rivières souterraines et des sols instables car saturés d’eau. Troisièmement, à la fin des années 1930, il était déjà évident que les stations devaient également servir d’abris anti-bombes (nous vous en disons plus ici).

Aujourd’hui, des stations profondes ne sont construites que dans les endroits sujets à un risque d’affaissement du sol, notamment en raison de la densité des constructions alentour. Certaines stations de la Grande Ligne circulaire passent sous des zones très fréquentées et ont dû être construites à une profondeur importante. Dans le même temps, les gares modernes ont conservé leurs fonctions d’abris.

