Comment l’URSS a anticipé l’apparition des voitures électriques, des TGV et des montres intelligente

Son tout premier numéro est paru en 1933 et au fil de ses pages, les fidèles lecteurs découvraient des œuvres d’écrivains soviétiques et étrangers, mais aussi des articles scientifiques et des idées futuristes sur les technologies de demain.

Tekhnika - Molodeji, 1978 Tekhnika - Molodeji, 1978

Et il est arrivé aux auteurs d’anticiper avec une exactitude qui ne peut qu’étonner de futures innovations technologiques !

Tekhnika - Molodeji,1974 Tekhnika - Molodeji,1974

Ainsi, les toits panoramiques en verre, que l’on peut voir dans des véhicules contemporains, ont été évoqués dans cette revue dès 1955 et les fameuses montres intelligentes en 1966 !

Tekhnika - Molodeji,1955 Tekhnika - Molodeji,1955

Tekhnika - Molodeji,1966 Tekhnika - Molodeji,1966

Tekhnika - Molodeji,1977 Tekhnika - Molodeji,1977

Tekhnika - Molodeji,1970 Tekhnika - Molodeji,1970

