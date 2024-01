Ces six Français que tous les Russes connaissent

Russia Beyond (ullstein bild/ullstein bild via Getty Images; Kunsthistorisches Museum; PA Images via Getty Images)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Napoléon Bonaparte

Jean Baptiste Edouard Detaille; Sputnik Jean Baptiste Edouard Detaille; Sputnik

Guerre et Paix, cette trilogie mondialement connue du grand Léon Tolstoï, inscrite au programme scolaire russe, commence par une scène dans le salon mondain d’Anna Scherer, où les aristocrates russes discutent... en français de Napoléon Bonaparte. Ils ne savent pas encore que les ambitions de l’empereur français le mèneront bientôt sur le territoire de leur patrie. La guerre patriotique de 1812 qui s’ensuit sera tellement difficile pour les Russes qu’elle ne pourra qu’affecter leur conscience nationale et, bien entendu, se refléter dans une grande partie de la culture du pays. Il n’est pas surprenant que, même aujourd’hui, les Russes ne puissent oublier Napoléon, et l’une des preuves en sont les nombreuses expressions phraséologiques avec sa mention utilisées dans le russe moderne (en savoir plus en suivant le lien).

Alexandre Dumas

Domaine public Domaine public

« Le nom d’Alexandre Dumas est plus que français, il est européen ; il est plus qu’européen, il est universel », a écrit Victor Hugo. Cette déclaration est entièrement partagée par les habitants de la Russie, qui ne peuvent imaginer leur enfance sans ses livres remplis d’aventures incroyables. Dumas était l’un des auteurs étrangers dont les traductions de livres, bien que n’ayant pas le plus grand tirage, étaient publiées en URSS. Pour lire Les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte-Cristo, La Reine Margot, il fallait surmonter de véritables défis : remettre 20kg de papiers à recycler et recevoir un coupon spécial, négocier un échange avec un ami, passer toute la nuit dans la salle de la bibliothèque... Dans la Russie moderne, les livres de ce Français peuvent être trouvés dans n’importe quelle librairie et les Russes sont heureux de les acheter pour leurs enfants.

Jacques-Yves Cousteau

AFP AFP

Pour les Russes, Cousteau est devenu l’incarnation vivante de l’homme-amphibie, un jeune homme aux branchies de requins tiré d’un roman de l’écrivain soviétique de science-fiction Alexandre Beliaïev. Les aventures passionnantes du scientifique dans les profondeurs sous-marines ont été accueillies avec enthousiasme en URSS, où régnait le culte du savoir scientifique et où l’État promouvait l’étude de l’immensité de la planète. Les Russes se souviennent avec émotion d’avoir regardé en retenant leur souffle à la télévision centrale des films sur ses voyages. L’explorateur français leur a révélé de nombreux secrets de la faune, y compris ceux liés à la Russie (en savoir plus ici), et ils ne l’ont pas oublié à ce jour.

Сoco Chanel

AFP AFP

Les Russes sont apparus plus d’une fois dans la vie de la créatrice de la célèbre maison de couture française : il suffit de rappeler son professeur, Serge de Diaghilev, ainsi que ses amants, le grand-duc Dimitri Pavlovitch Romanov et le compositeur Igor Stravinsky. Parallèlement, Coco doit sa renommée en URSS, puis dans la Russie moderne, à Ernest Beaux, créateur franco-russe de la fragrance Chanel N°5. En URSS, puis dans les années 1990, les parfums et les produits Chanel étaient considérés comme le summum du chic, que peu de gens pouvaient se permettre. Aujourd’hui encore, aux yeux des Russes, cette entreprise incarne la haute qualité et l’élégance française, et le nom de sa fondatrice est familier à tous.

Pierre Richard et Gérard Depardieu

Francis Veber/Gaumont Fideline Films, 1981 Francis Veber/Gaumont Fideline Films, 1981

Au début des années 1980, le public soviétique s’est familiarisé avec les comédies françaises et est immédiatement tombé amoureux des acteurs principaux, parmi lesquels Pierre Richard et Gérard Depardieu. Des films comme Les Fugitifs, Les Compères, et La Chèvre sont devenus de véritables succès dans le pays ; ils ont été regardés à plusieurs reprises avec les larmes aux yeux – parfois de rire, parfois de tristesse. Depuis lors, le public russe adore ce charmant duo et, à en juger par les entretiens avec les acteurs, ils sont bien conscients de cet amour. Les deux stars du cinéma français se sont rendues à plusieurs reprises en Russie pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Dans cet autre article, découvrez, vidéos à l’appui, ces chanteurs français que les Russes connaissent.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.