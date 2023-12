Tout savoir sur Ded Moroz, symbole du Nouvel An en Russie, et son image canonique

Zimnik, Morozko, Treskounets, Stoudenets – toutes ces appellations renvoyant à l’hiver et au froid désignent ce même personnage, devenu symbole du réveillon du Nouvel An.

Ded Moroz, littéralement Grand-père Gel, incarne une créature issue de la mythologie slave. Dans les contes, pour pouvoir le rencontrer, il fallait passer par un puits, portail vers le monde des morts. Dans son royaume, ce grand vieillard aux cheveux blancs vivait dans une izba de glace et faisait le tour de ses terres dans un attelage de trois mois d’hiver.

Après que la Rus’ s’est convertie au christianisme, le paganisme a été progressivement éradiqué, mais le vieillard a persisté ! Quoiqu’il était de plus en plus souvent représenté en manteau blanc ou argenté – couleurs de la pureté.

Son image « canonique » - vêtu d’un manteau de fourrure bleu – apparaît dans les illustrations du conte Morozko peintes par Ivan Bilibine en 1932. Le film basé sur ce conte et adoré par des générations de Soviétiques le montre toujours en bleu, couleur symbolisant le froid, la glace et la neige.

Sur certaines illustrations, l’on pouvait toutefois le voir arborer la même couleur que le Père Noël.

Près de deux décennies après la révolution d’Octobre, le vieux magicien a adopté un nouveau look – s’il n’a pas complètement renoncé à sa tenue bleue, on le voyait de plus en plus souvent porter un manteau rouge, couleur considérée comme « prolétarienne » en Russie.

Il a en outre troqué son bonnet brodé contre un autre couvert de pierres de couleur et ses bottes en feutre contre d’autres en cuir. Un esprit sain, dans un corps sain ? Ded Moroz semble avoir adopté ce principe – il se déplaçait désormais à ski !

Depuis les années 1990 et l’arrivée de la culture de masse occidentale en Russie, l’on confond parfois Ded Moroz et le Père Noël, ou l’on associe l’un à l’autre. Il s’agit néanmoins de deux personnages différents et la tenue rouge du vieillard russe est tout à fait légitime.

