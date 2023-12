La Russie et ses visages vus par l’artiste Boris Grigoriev

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le peintre russe Boris Grigoriev a émigré de Russie après la révolution et a été presque oublié dans son pays natal. En Occident, au contraire, il est devenu très populaire. Cependant, Grigoriev a toujours gardé en mémoire sa patrie, qui était l’un des thèmes principaux de son œuvre. Ainsi, dans ses cycles « Rasseïa » (nom familier du pays) et « Visages de Russie », consacrés à la province russe, il a tenté d’exprimer l’âme du peuple à travers les beaux-arts.



Voici quelques-uns des dessins et peintures de Grigoriev, présentés actuellement lors de son exposition rétrospective au Musée Fabergé de Saint-Pétersbourg.

Musée Fabergé Musée Fabergé

Village

Musée Fabergé Musée Fabergé

Tournesols

Musée Fabergé Musée Fabergé

Réas

Musée Fabergé Musée Fabergé

Maison sous les arbres

Musée Fabergé Musée Fabergé

Visages de la Russie, 1921

Musée Fabergé Musée Fabergé

Portrait de Piotr Bakcheïev dans le rôle de Vaska Pepel dans le spectacle Les Bas-fonds d’après la pièce de Maxime Gorki, 1922

Musée Fabergé Musée Fabergé

Portrait d’une paysanne, 1917

Musée Fabergé Musée Fabergé

Dessin

Musée Fabergé Musée Fabergé

Musée Fabergé Musée Fabergé

Dans cet autre article, admirez les paysages de différents pays sous le pinceau de Boris Grigoriev.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.