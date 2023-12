En images: les paysages de différents pays sous le pinceau de Boris Grigoriev

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le peintre a émigré de Russie après la révolution et a été presque oublié dans son pays d’origine, mais il est devenu très populaire en Occident. Il a vécu en France et a beaucoup voyagé à travers le monde, et chaque pays a laissé des traces dans son âme et son œuvre.

Voici quelques-uns des paysages de Grigoriev que l’on peut voir aujourd’hui dans l’exposition rétrospective qui lui est consacrée au Musée Fabergé de Saint-Pétersbourg.

Village nègre. Brésil, 1936 Musée Fabergé Musée Fabergé

Sous les tropiques, 1936 Musée Fabergé Musée Fabergé

Repos (vie rurale en Norvège), 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Ski en Finlande, 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Rue de la vieille ville (Suisse), 1914 Musée Fabergé Musée Fabergé

Andes, 1928-29 Musée Fabergé Musée Fabergé

Argentine, 1928-29 Musée Fabergé Musée Fabergé

Épicerie dans le sud de la France, années 1930 Musée Fabergé Musée Fabergé

Chili. Ci-dessus – Petite ville. Ci-dessous – Petit village Musée Fabergé Musée Fabergé

Jardin zoologique. New York, 1936 Musée Fabergé Musée Fabergé

