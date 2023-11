En images: Paris, muse du peintre d’avant-garde russe Boris Grigoriev

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Paris a fasciné de nombreux artistes russes, et Boris Grigoriev n’a pas fait exception. De son premier voyage en 1913, il est revenu avec plusieurs centaines de dessins, croquis, études et esquisses consacrés à la ville.

L’artiste a su rendre avec la même efficacité aussi bien l’atmosphère et le rythme quotidien de la ville avec ses bergers et ses chèvres marchant sur les rues pavées de la capitale française, que l’ampleur des fêtes et la vie pétillante de la bohème. L’impression laissée par les femmes françaises et les prostituées s’est quant à elle transformée en un cycle érotique complet.

Grigoriev a été inspiré non seulement par la cité, mais aussi par le théâtre, par les Saisons russes de Serge de Diaghilev, qui faisaient alors vibrer toute l’Europe.

Les œuvres parisiennes ont ouvert à Grigoriev, dans son pays natal, la voie des expositions de la société Mir iskousstva (Le Monde de l’art) de Saint-Pétersbourg, à laquelle il a participé régulièrement à partir de l’automne 1913. Après la révolution, il a finalement émigré en France.

Voici quelques-unes des œuvres parisiennes de Grigoriev, que l’on peut voir aujourd’hui dans l’exposition rétrospective qui lui est consacrée au musée Fabergé de Saint-Pétersbourg.

Rue des blondes, 1917 Musée Fabergé Musée Fabergé

Scène nocturne à Paris, 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Au jardin, 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Sur la Seine (Paris, 1913) Musée Fabergé Musée Fabergé

Entres (Scène de genre), 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Au cabaret, 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Excentriques musicaux, 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Musicien ambulant, 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Rue à Paris, 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Vieux Paris. Arrêt des comédiens à Paris, 1913 Musée Fabergé Musée Fabergé

Types de Paris, 1918 Musée Fabergé Musée Fabergé

Illustration du livre « Intimité », 1918 Musée Fabergé Musée Fabergé

Dans cet autre article, découvrez les œuvres des peintres russes ayant sublimé la France du bout de leur pinceau.

