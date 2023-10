Les Frères Karamazov à travers les yeux du peintre Boris Grigoriev

Russia Beyond

L’artiste a émigré de Russie après la révolution, mais sa patrie ne l’a jamais quitté. Pendant plus de dix ans, alors qu’il vivait en France puis aux États-Unis, il a travaillé sur son projet d’envergure : les illustrations du roman Les Frères Karamazov. « Ce n’est pas Dostoïevski, c’est la Russie », a-t-il déclaré à ce sujet.

Les illustrations ne sont apparues en public qu’en 1933, lors d’une exposition à New York. En raison de la Grande Dépression aux États-Unis, le livre contenant les dessins de Grigoriev n’a jamais été publié. Par la suite, les dessins sont entrés dans une collection privée et ne sont plus apparus en public.

Aujourd’hui, ces illustrations sont à nouveau visibles dans le cadre de l’exposition « Boris Grigoriev : "Le premier maître au monde" » au musée Fabergé de Saint-Pétersbourg, qui durera jusqu’au 28 janvier 2024.

En voici quelques-unes.

Le Père Zosime bénit Aliocha Musée Fabergé Musée Fabergé

« Arrivés au monastère » Musée Fabergé Musée Fabergé

Smerdiakov sur un banc Musée Fabergé Musée Fabergé

Lizaveta Smerdiachtchaïa Musée Fabergé Musée Fabergé

Katerina Ivanovna et Dmitri Musée Fabergé Musée Fabergé

Grouchenka Musée Fabergé Musée Fabergé

Fiodor Pavlovitch dans sa chambre Musée Fabergé Musée Fabergé

Fiodor Pavlovitch à la fenêtre Musée Fabergé Musée Fabergé

Encore très obscure (Ivan et Smerdiakov) Musée Fabergé Musée Fabergé

À Mokroïé Musée Fabergé Musée Fabergé

Les jurés Musée Fabergé Musée Fabergé

Le bonheur sourit à Mitia (Interrogatoire de Katerina Ivanovna) Musée Fabergé Musée Fabergé

