En images: ces roses de glace qui ont fleuri sur la péninsule de Taïmyr

Un phénomène naturel très rare a été filmé par les agents de sécurité dans la réserve naturelle de Taïmyr située dans la région de Krasnoïarsk (à environ 2 800 km au nord-est de Moscou). Ces fleurs de glace sont apparues au cordon appelé Lac Sobatchié (« lac canin »).

Des « roses » se forment à la surface d’une fine couche de glace fraîche et atteignent 10 cm de hauteur. Pour ce faire, il faut que la température sous la glace soit d’environ zéro et celle de l’air de -15° et qu’il n’y ait pas de vent. Ensuite, en raison de la différence de température à la surface de la glace, l’air se condense sous la forme de tels cristaux. Dès que l’épaisseur de la glace augmente, les fleurs disparaissent.

