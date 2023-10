Saviez-vous que Vladimir Lénine était gardé par les Chinois?

Russia Beyond

Environ deux cent mille Chinois vivaient en Russie lorsque la guerre civile a éclaté en 1917. Beaucoup d’entre eux travaillaient dur dans l’industrie et l’agriculture. Il n’est pas surprenant qu’ils se soient joints avec joie à la lutte contre « l’oppression des propriétaires fonciers et des capitalistes ».

Les Chinois de l’Armée rouge étaient considérés comme parmi les combattants les plus disciplinés et les plus persistants. Ils ne pouvaient pas déserter, se fondre parmi une population qui leur était étrangère dans un pays étranger, leur loyauté ne soulevait donc pas de questions.

« Les Chinois sont persistants, il n’a peur de rien. Son propre frère mourra au combat, mais il ne sourcille même pas... S’il comprend qu’il a un ennemi, alors c’est mauvais pour cet ennemi. Les Chinois se battront jusqu’au bout », a écrit le chef militaire soviétique Iona Yakir dans ses Mémoires d’un vieux combattant de l’Armée rouge.

Il n’est donc pas surprenant que les soldats chinois aient été utilisés sur les théâtres de guerre les plus importants et qu’ils aient participé à la protection des hauts fonctionnaires de l’État, dont Lénine. Le dirigeant soviétique a hautement apprécié leur service : après la mort du commandant du 225e régiment international chinois, Jen Foutcheng, dans l’Oural, il a personnellement rendu visite à sa veuve et à ses enfants.

En raison de leur diligence et de leur obéissance inconditionnelle aux ordres, les bolcheviks impliquaient souvent les Chinois dans des exécutions et des actions punitives. Là où les Russes pouvaient faiblir, ils agissaient clairement et sans émotion.

