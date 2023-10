Pourquoi Taïwan a-t-il intercepté le pétrolier soviétique Touapse en 1954?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 23 juin 1954, à l'initiative des États-Unis, deux destroyers taïwanais, avec à leur bord un corps de débarquement armé, ont intercepté le pétrolier soviétique Touapse dans les eaux neutres de mer de Chine méridionale. Faisant route vers Shanghai, il transportait du kérosène pour l'armée de l'air de la Chine communiste.

Le militaire et homme d'État chinois Tchang Kaï-chek Central Press/Hulton Archive/Getty Images Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Le navire capturé, à bord duquel se trouvaient 49 membres d'équipage, a été amené au port taïwanais de Kaohsiung. Les hommes ont été passés à tabac et ont reçu de minuscules portions de nourriture. Les autorités ont ensuite tenté de les soudoyer en leur promettant une vie confortable en Occident. Les Américains faisaient pression sur l’équipage afin qu’il signe une demande d’asile politique aux États-Unis, ce qui aurait nui à l’image de l’URSS.

Un an plus tard, grâce à la médiation de la France, l'Union soviétique a pu sauver 29 membres de l'équipage qui refusaient catégoriquement de signer quoi que ce soit. De retour au pays, ils ont été accueillis en héros.

Viktor Ivtchenko/Studio Gorki, Studio Dovjenko, 1958 Viktor Ivtchenko/Studio Gorki, Studio Dovjenko, 1958

Les vingt marins restants ont finalement signé les demandes. Quatre hommes ayant déménagé aux États-Unis ont été condamnés à mort par contumace en URSS pour trahison. L'un d'eux est rapidement devenu fou et les Américains eux-mêmes l'ont livré aux Soviétiques qui, au lieu de l’exécuter, l'ont interné dans un hôpital psychiatrique.

Cinq membres d’équipage transférés aux États-Unis se sont réfugiés à l'ambassade d’URSS et sont rapidement rentrés dans leur pays, où ils ont été accueillis avec froideur et n'ont plus été autorisés à travailler sur des lignes internationales.

Сadre tiré d'un film soviétique sur le pétrolier soviétique Touapse Sputnik Sputnik

Quatre autres ont regagné l’URSS via l’Amérique latine. Ils ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison.

Parmi les marins soviétiques restés sur l'île, deux sont morts, un s'est suicidé, quatre ont renoncé à la demande qu’ils avaient signée et ont été emprisonnés. Après leur libération, ils ont vécu dans un petit village sous surveillance policière. Ce n’est qu’en 1988 qu’ils ont pu regagner leur pays.

Le pétrolier Touapse n'a plus jamais revu les côtes de l’URSS. Après avoir servi dans la marine taïwanaise sous le nom de Kuaiji, il a été mis en cale sèche dans le port de Kaohsiung, où il se trouve encore aujourd'hui.

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi le Japon n’a finalement pas attaqué l’URSS durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.