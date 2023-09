Le saviez-vous? Le fils aîné de Mao Zedong a combattu dans les rangs de l’Armée rouge!

Russia Beyond

Russia Beyond (Photo: Vladimir Grebnev/Sputnik; Legion Media)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lorsque l’Allemagne nazie a attaqué l’URSS, il a aspiré à rejoindre le front. « Je ne puis voir comment les nazis allemands foulent le sol de Votre pays. Je veux venger les millions de Soviétiques tués », avait-il écrit dans une missive adressée à Joseph Staline en personne.

Toutefois, ses rêves se sont heurtés à son absence de toute formation militaire. Ce n’est qu’en 1944, lorsqu’il parlait déjà couramment russe et était fort d’un diplôme de l’Académie militaire Frounze, que Mao Anying a finalement rejoint les combats. En tant qu’adjoint au commissaire politique d’un escadron de chars, il a traversé la Pologne et l’Allemagne et, en 1945, a pris part à la guerre contre les Japonais.

Un an plus tard, il est retourné dans sa Chine natale en proie à une guerre civile. Il est tombé tout au début de la Guerre de Corée, à laquelle il a participé au sein du contingent de volontaires chinois.

Dans cet autre article, découvrez comment des cosaques russes sont devenus la garde personnelle de l'empereur chinois.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.