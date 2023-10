Pourquoi le renard des contes de fées russes porte-t-il le patronyme «Patrikeïevna»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tous les enfants du pays savent dès leur plus jeune âge que le renard est l’animal le plus rusé. Pourquoi ? Parce que dans de nombreux contes populaires russes, il est la personnification des mauvaises intentions : il peut tromper n’importe qui pour son propre bénéfice.

Selon l’histoire la plus courante, le renard s’avère encore plus rusé que le loup méchant et fort. Le dicton « Un renard peut tromper sept loups » est également lié à cela.

L’expression « rusé comme un renard » est aussi courante parmi les Russes et elle était souvent appliquée aux femmes (le renard est toujours féminin dans les contes de fées russes).

Illustration du conte populaire russe Kolobok, par Evgueni Ratchev, 1964. Le renard incite le personnage principal, Kolobok, une boule de pâte, à s'asseoir sur son nez pour qu'il puisse ensuite le manger. Musée d'art de la région d'Oulianovsk Musée d'art de la région d'Oulianovsk

Les gens peuvent appeler cet animal « sœur-renard » ou, plus respectueusement, comme s’ils s’adressaient à une femme âgée : « Lissa Patrikeïevna » (« lissa » signifie « renard » en russe). Ce patronyme est apparu en l’honneur du prince Patrikas Glebovitch (« Patrikeï » en russe). Il était issu de la dynastie des Gédiminides et était gouverneur du Grand-duché de Lituanie à Novgorod. Patrikeï est devenu célèbre pour sa ruse, ses manipulations dans un but lucratif et, en outre, pour avoir aidé les pirates de Novgorod appelés « ouchkouïniki » qui opéraient dans le nord de la Russie européenne ainsi que le long de la Volga dans leurs brigandages.

Dans cet autre article, découvrez les animaux les plus fréquents du folklore russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.