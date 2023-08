Quand la Pologne aidait l’Armée rouge à prendre Berlin

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’URSS considérait les formations de l’armée polonaise comme des alliés et leur fournissait activement armes, matériels et équipements militaires. Le personnel était recruté parmi les citoyens polonais et les citoyens soviétiques d’origine polonaise. Les formations étaient intégrées aux fronts soviétiques et étaient subordonnées au commandement de l’Armée rouge.

Seconde Guerre mondiale. Libération de la Pologne Sputnik Sputnik

Des unités de la 1re armée polonaise ont participé avec succès à des combats de rue à Berlin, notamment dans les environs du Reichstag et de la chancellerie du Reich. La 2e armée a connu des moments difficiles, subissant une puissante contre-attaque ennemie en avançant sur Dresde. Après avoir subi de lourdes pertes, elle a néanmoins accompli sa mission de combat consistant à couvrir le flanc gauche des troupes soviétiques qui progressaient vers la capitale allemande.

Une fois la guerre terminée, les formations polonaises qui combattaient aux côtés de l’Armée rouge ont constitué la base des forces armées de la République populaire de Pologne.

Dans cette autre publication, découvrez comment un Polonais est devenu l'un des plus illustres maréchaux soviétiques.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.