Iasnaïa Poliana, domaine familial de Léon Tolstoï, en 5 faits

À l’occasion de l’anniversaire de l’auteur d’Anna Karénine et de Guerre et Paix, nous vous présentons quelques faits sur son domaine familial.

L’écrivain emblématique russe y est né et y a passé la majeure partie de sa vie (au moins 50 ans), ne se rendant que de temps en temps ailleurs, notamment à Moscou et en Crimée. « Je ne puis imaginer ni la Russie, ni mon attitude envers cette dernière sans ma Iasnaïa Poliana », écrivait-il.

C’est à Iasnaïa Poliana que le grand écrivain a écrit ses œuvres les plus célèbres, dont Anna Karénine et Guerre et Paix.

Léon Tolstoï en personne s’est occupé des jardins du domaine et y a planté des arbres. Aujourd’hui, des milliers de pommiers poussent dans l’immense territoire de la propriété et les descendants de l’écrivain ont récemment lancé la production de jus.

De son vivant, il a choisi le lieu de sa sépulture et a demandé dans son testament qu’aucune pierre tombale ni croix ne se dresse sur sa tombe. Il s’agit donc d’un simple monticule recouvert d’herbe verte, dont l’humilité frappe face à la renommée du défunt.

La fille de l’écrivain, Alexandra, fut la première directrice du musée de Iasnaïa Poliana. Encore aujourd’hui, des membres de la famille de l’écrivain travaillent ici. Jusqu’à récemment, une année sur deux, le domaine accueillait des congrès des descendants de Tolstoï des quatre coins du monde (plus de 300 personnes).

