Comment mariner votre viande de barbecue à la russe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’une des choses les plus russes en été est de réunir des amis et des parents à la datcha et de faire griller de la viande sur des brochettes – ce plat a reçu dans le pays le nom de « chachlyk ».

La viande doit être grasse, mais tendre : le cou de porc est la meilleure option, mais le poulet, l’agneau, etc. peuvent également être utilisés.

Pour rendre la viande plus moelleuse et plus aromatique, elle est généralement marinée de 2 heures à une nuit avant cuisson. Voici lesmarinades les plus délicieuses de Russie !

Kéfir

Coupez 1 kg d’oignon, salez, ajoutez les assaisonnements et la viandehachée, puis versez le kéfir et couvrez avec un couvercle, laissez bien tremper la viande.

Eau gazeuse

Mettez la viande dans une poêle, saupoudrez de 0,5 kg d’oignon haché, ajoutez 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, des gousses d’ail, du sel, du poivre et des épices. Versez sur tout ce mélange de l’eau minérale gazeuse et laissez reposer une nuit.

Mayo !

Placez les morceaux de viande dans une casserole, ajoutez des épices, mélangez bien et laissez reposer 15 minutes. Ajoutez ensuite environ 0,5 l de mayonnaise et de gros oignons coupés en rondelles. Laissez la viande reposer ainsi pendant 4 heures ou toute la nuit.

Bière

Séchez la viande avec du papier absorbant et coupez-la en morceaux. Dans une poêle, mettez d’abord l’oignon haché, puis la viande, puis lesépices. Remuez et laissez reposer 40 minutes. Remuez à nouveau et ajoutez 1 litre de bière. Laissez reposer au moins 3 heures. Salez avant de commencer la cuisson.

Citron

Coupez la viande et mettez-la dans une casserole, ajoutez deux oignons hachés, du sel et des grains de poivre. Coupez un gros citron en 2-4 parties et pressez son jus sur la viande, puis mettez le zeste dans la casserole et mélangez bien. Laissez reposer 4 heures.

Vinaigre

Placez les morceaux de viande dans une casserole (pas en aluminium), puis ajoutez 2 gros oignons hachés, du sel, du poivre et des épices. Dans une autre casserole, mélangez 2 tasses d’eau et 2 cuillères àsoupe de vinaigre à 9% et ajoutez ce liquide à la viande. Laissez dans un endroit frais pendant 1 ou 2 heures, pas plus.

Oignon et huile

Salez la viande, mettez-la dans une casserole, ajoutez les épices et saupoudrez de rondelles d’oignon. Mélangez jusqu’à l’obtention du jus. Laissez reposer 10 minutes, puis ajoutez 2-3 cuillères à soupe d’huile d’olive et mélangez à nouveau. Marinez pendant au moins 4 heures (de préférence toute la nuit) dans n’importe quelle casserole, sauf celles en aluminium.

Dans cet autre article, retrouvez la recette de trois plats pour un barbecue 100% russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.