Que goûter parmi les spécialités sibériennes?

Au lieu de haricots verts – de la fougère, au lieu de la glace habituelle – de la glace noire « de charbon » ou de la glace « de conifère » aux noix de cèdre, et au lieu de pelmeni ordinaires – les pelbens (ravioles à la farine de seigle avec l’ajout de noix de cèdre) des Chors, un peuple ancien de Sibérie occidentale. Tout cela semble incroyablement exotique, mais ces délices peuvent être achetés dans un supermarché sibérien ou trouvés au menu d’un café proposant de la cuisine locale.

Dans le même temps, la cuisine sibérienne moderne est un mélange d’anciennes recettes traditionnelles, de tendances à la mode et de plats d’autres régions. Par exemple, la tradition de consommer la fougère-aigle est venue à la région de Kemerovo (Sibérie occidentale) de l’Extrême-Orient. Elle est récoltée, salée pour sa bonne conservation, trempée avant cuisson et servie salée ou frite. Salades, accompagnements et plats à part entière sont élaborés ici à partir de cette plante.

Nous vous recommandons également d’essayer la stroganina (lamelles crues de poisson) à base de nelma ou de corégone tachir, la confiture de pomme de pin et la viande de wapiti de l’Altaï.

