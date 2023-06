Agafia Lykova, cette ermite qui a passé toute sa vie dans la taïga

Russia Beyond

En 1978, une mission géologique dans la taïga sibérienne est tombée sur une famille vivant depuis 40 ans loin de toute civilisation. C’est en 1937 que, fuyant les persécutions de la foi, les vieux-croyants (une communauté orthodoxe ayant refusé les réformes religieuses du XVIIe siècle) Lykov se sont sauvés au fin fond des forêts, coupant dès lors tout lien avec le reste du monde. Installés dans une hutte, ils se nourrissaient de ce qu’ils pouvaient cultiver et chasser.

Archives Archives

Les géologues ont alors fait découvrir aux Lykov des fruits du progrès technique : une scie circulaire, un tour, de la cellophane et un téléviseur (que les Lykov ont d’ailleurs apprécié).

Dmitri Korobeynikov/Sputnik Dmitri Korobeynikov/Sputnik

Avec le temps, la famille a accepté de prendre aux scientifiques des objets pouvant leur servir – du sel, des couteaux et des fourchettes, ainsi que des stylos, du papier et des lampes-torches.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Cependant, la sous-nutrition et les rudes conditions de vie ne sont pas restées sans effets sur la santé des Lykov et, un après l’autre, les membres de cette famille sont morts. Seule la fille cadette, Agafia, est restée en vie.

Alexander Ryumine/TASS Alexander Ryumine/TASS

Aujourd’hui, elle a 79 ans et continue de vivre là où elle a été trouvée par les géologues il y a plus de 40 ans. Sa vie est néanmoins devenue beaucoup moins difficile.

Ilya Pitalev/Sputnik Ilya Pitalev/Sputnik

Les employés et volontaires de la réserve naturelle locale lui livrent de la nourriture et des lettres. Qui plus est, en 2021, le milliardaire russe Oleg Deripaska lui a construit une nouvelle maison.

Alexander Ryumine/TASS Alexander Ryumine/TASS

