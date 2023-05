Quelques questions clés sur les «sauvages années 1990» en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Les « sauvages années 1990 » se sont produites immédiatement après l’effondrement de l’URSS en 1991 et l’arrivée du capitalisme en Russie. Pratiquement du jour au lendemain, certaines personnes sont devenues extrêmement riches, tandis que d’autres n’ont pas réussi à s’adapter aux nouvelles réalités et ont sombré dans la pauvreté. Acculés par ces circonstances, les gens n’avaient d’autre choix que de trouver une issue. C’est là que l’épithète « sauvage » entre en scène.

Vivre en Russie dans les années 1990 était dangereux. À l’époque, l’État était si faible qu’il ne pouvait pas assurer une protection et un État de droit appropriés. De ce fait, les groupes criminels ont prospéré. Leurs membres se rendaient dans les commerces et les prenaient de force à leurs propriétaires. Craignant de tout perdre, les hommes d’affaires demandaient volontiers à la pègre une protection en échange de paiements réguliers. Les gens faisaient fortune et mouraient en un clin d’œil. Cette imprévisibilité et ce chaos sont les principales raisons qui ont poussé à qualifier les années 1990 en Russie de « sauvages ».

2. À une certaine époque, les meurtres commandités étaient monnaie courante en Russie. Au cours des « sauvages années 1990 », de nombreuses personnes ordinaires se sont résolues à tuer pour de l’argent, sans parler des tueurs à gages professionnels, qui ont assassiné des dizaines de personnes tout au long de leur carrière.

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, environ 32 000 poursuites pour homicide ont été lancées chaque année en Russie dans les années 1990 et jusqu’à 1500 d’entre elles étaient des meurtres commandités. « Tuer ou être tué » est devenu un principe de base de l’époque et quiconque avait une chance de bien gagner sa vie dans les années 1990 en Russie marchait avec une cible (métaphorique) dessinée sur le dos.

3. Les « sauvages années 1990 » en Russie étaient extrêmement dangereuses. Mais y avait-il aussi des choses positives à cette époque ?

Oui ! Beaucoup de gens ont poussé un soupir de soulagement après l’ère suffocante de stagnation en URSS. Brusquement, la censure a disparu et les gens ont eu l’occasion de regarder des feuilletons brésiliens et mexicains, par exemple, tandis que les enfants découvraient pour la première fois les dessins animés américains ou japonais.

Après des décennies d’isolement, la Russie s’est ouverte au monde et a embrassé ce qu’il avait à offrir. Des produits étrangers comme les jeans, les chewing-gums, Dendy, Sega, Lego, Barbie et d’autres marques étrangères ont afflué dans le pays, malgré des prix élevés. Les films hollywoodiens avec des traductions nasillardes en voix off sont devenus la carte de visite des années 1990 en Russie aux yeux de nombreuses personnes.

En général, les années 1990 ont apporté un niveau de liberté politique et de démocratie jamais vu en Union soviétique. Et malgré tous les aspects négatifs des « sauvages années 1990 », de nombreux Russes se souviennent de cette période avec nostalgie.

