Quand Hitler préparait une tentative d’assassinat contre Joseph Staline

En avril 1945, Hitler pensait sérieusement que le leader soviétique était sur le point d’être tué.

Les services spéciaux russes ont déclassifié 267 documents du contre-espionnage militaire Smerch (smert chpionam, littéralement – mort aux espions), parmi lesquels figure la mention de la tentative d’assassinat ratée de Staline en 1944.

Deux saboteurs allemands se sont déguisés en employés du Smerch, le major Piotr Tavrine, et la dactylographe, lieutenant subalterne de l’Armée rouge, Lidia Chilova. Lorsqu’ils ont été arrêtés par le NKVD (police secrète) le 5 septembre 1944, ils étaient vêtus d’uniformes soviétiques.

Ils avaient emporté avec eux de faux documents et caché dans leur voiture un lance-grenades portable, une mine radiocommandée, diverses formes de certificats et plus d’une centaine de sceaux d’institutions soviétiques.

Cependant, une demande urgente envoyée à Moscou a réfuté que ces personnes servaient dans les agences de contre-espionnage militaire. Les détenus ont donc admis qu’ils étaient des agents allemands missionnés en URSS dans le but d’éliminer Staline, et ont accepté de coopérer.

Ils ont donné des informations sur tous les codes, les tables de codage et les méthodes de notification spécialement prévues en cas d’échec, et Chilova a expliqué comment contacter les Allemands.

Afin de découvrir les intentions ultérieures des nazis, les services secrets soviétiques ont lancé avec l’unité de renseignement allemande Zeppelin un jeu radio et cette opération a été nommée « Touman » (brouillard). Recevant des rapports radio, en réalité faux, les Allemands étaient sûrs que tout se déroulait comme prévu. L’agent Tavrine leur a raconté qu’il « avait réussi à entrer au Kremlin et avait même assisté à l’une des réunions du gouvernement », et son dernier rapport a daté d’avril 1945. Selon les services secrets, ce jeu a également empêché d’autres attentats à la vie des haut placés de l’État soviétique.

