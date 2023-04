Secondes «funérailles» de Staline: une opération secrète qui a coïncidé avec Halloween 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette fois-ci, cela n’a pas été une cérémonie pompeuse et morne, avec fermeture de plusieurs rues de la capitale. La décision a été prise vite, en une seule journée, et déclarée comme « demande des travailleurs » du pays des Soviets. Le matin même, une tombe était déjà creusée près du Kremlin et cachée des yeux des passants par un contreplaqué.

Le corps a été retiré du Mausolée en pleine nuit (par crainte d’émeutes), via le laboratoire situé juste en bas. Une trentaine d’officier du KGB et militaires, comptant parmi les plus fidèles, ont pris part à l’opération. Les proches de Staline n’ont pas été prévenus. « Le cercueil n’a pas été porté horizontalement, mais avec un angle de 45 degrés. Et on avait l’impression qu’il ouvrira les yeux d’un instant à l’autre et demandera : "Que faites-vous, canailles ?" », s’en souvenait Alexandre Chelepine, chef du KGB de l’époque.

Les décorations, les boutons et les pattes d’épaule ont été retirés de sa veste. Son corps a été placé dans un cercueil en bois, le couvercle a été fixé avec des clous et la tombe a été recouverte d’une dalle de béton. Il a été la seule personne à être enterrée près du mur du Kremlin sans service commémoratif, ni orchestre.

Pourquoi c’est le 31 octobre qui a été choisi comme date? Une pure coïncidence. Mais la veille, l’URSS a testé sur l’archipel de la Nouvelle-Zemble la bombe thermonucléaire AN602, plus connue comme Tsar Bomba. Le lendemain, cet événement était à la Une de tous les journaux et l’enterrement de Staline est passé pratiquement inaperçu.

